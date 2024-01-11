Resmi Gazetede 20:15'de Açıklandı! Emekliye Ek Ödeme 3 Gün Sürecek!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, emeklilere yönelik müjdeli bir duyuru ile 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme ve uygun şartlarda kredi imkanı sağlandığını duyurdu. 12 ve 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu devlet destekli ödemeler, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanının duyurusuyla birlikte, 15.000 TL emekli maaşı alan vatandaşlar, internet üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunarak bu destekten faydalanabilecekler. Emekliler, maaşlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden alırlarsa, uygun şartları sağlamaları durumunda devlet destekli olarak 15.000 TL'ye kadar ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

Emekliye müjde niteliğindeki bu destek, 75 yaşına kadar olan emeklileri kapsamaktadır. Başvurularını gerçekleştiren emekliler, bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak istedikleri zaman nakit kullanabilecekleri 15.000 TL'yi elde edebilecekler. Bu kampanya sayesinde emeklilere, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.

Şartlar

Emekli vatandaşların 15.000 TL nakit kredi kampanyasından yararlanabilmeleri için belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartlara uygun olanlar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek işlemlerini tamamlayabilecekler. Kampanyaya katılan emekliler, en düşük faiz oranlarından faydalanarak istedikleri zaman kredi ödemelerine başlayabilecekler.

Ayrıca, daha önce kredi kullanmamış olan emeklilere, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri sunulmaktadır. Kampanyanın detaylarına ulaşmak için vatandaşlar, ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.