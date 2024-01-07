Resmi gazetede 13.45'de açıklanan haber: 30.000 TL emekliye ödeme!

Resmi gazetede 13.45'de açıklanan haber: 30.000 TL emekliye ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 13:45

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş için mali anlamda büyük bir fırsat kapısı aralanıyor! Ziraat Bankası, özel bir kampanya ile emekli maaşı alan vatandaşlara 30.000 TL ek ödeme sunarak, acil nakit ihtiyaçları olan emeklilere hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. Bu heyecan verici fırsat, Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlarla dolu. İşte bu özel kampanyanın detayları, başvuru şartları ve sunulan avantajlar!

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara özel düzenlediği kampanya ile maddi rahatlama sağlıyor. Emekli vatandaşlar, bu özel kampanyadan yararlanmak için başvurularını sadece Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirebilirler. Hızlı ve kullanıcı dostu mobil uygulama sayesinde, başvurularını aynı gün içinde tamamlayabilirler.

Sunulan kampanya, nakit ihtiyaçları olan vatandaşlara hızlı bir çözüm sunuyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra aynı gün içinde 30.000 TL kredi almak mümkün ve 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ile maddi rahatlamanın keyfini çıkarmak mümkün. Ancak unutulmamalı ki nakit kredi alabilmek için emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız gerekiyor.

30.000 TL'lik ek ödeme, düzenli Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak sunuluyor. Daha yüksek limitli kredi ihtiyaçları için ise Ziraat Bankası şubelerine giderek bireysel temsilci ile iletişime geçebilirsiniz.

Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyasına katılabilir ve uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Detayları Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden öğrenmek mümkün.

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