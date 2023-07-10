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Renault'a KDV zammı sonrası fiyatlar uçtu! Clio, Taliant, Megane Sedan, Austral, Koleos, Captur ve Zoe fiyat listesi Temmuz 2023

Son dakika haberiyle birlikte, Renault fiyatlarına yüksek oranda bir zam daha yapıldığı bildirildi.

Renault'a KDV zammı sonrası fiyatlar uçtu! Clio, Taliant, Megane Sedan, Austral, Koleos, Captur ve Zoe fiyat listesi Temmuz 2023
Yayın Tarihi : 2023-07-10 11:48

Clio, Taliant, Megane Sedan, Austral, Koleos, Captur ve Zoe fiyat listesi Temmuz 2023! Renault'a KDV zammı sonrası fiyatlar uçtu-  Son dakika haberiyle birlikte, Renault fiyatlarına yüksek oranda bir zam daha yapıldığı bildirilmiştir. KDV oranlarında yapılan düzenlemeyle beraber, en ucuz Renault modelinin fiyatının 800 bin liraya yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, geçen haftaya kıyasla Clio'nun 25 bin liradan daha fazla zamlandığı belirtilmektedir.

İşte KDV zammı sonrasında araçların yeni fiyatları:

CLIO FİYAT LİSTESİ

  • Joy 1.0 SCe 65 bg: 780.900 TL (zamlandı)
  • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 866.000 TL (zamlandı)
  • Touch 1.0 TCe 90 bg: 827.000 TL (zamlandı)
  • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 902.900 TL (zamlandı)
  • Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 970.000 TL (zamlandı)

TALİANT FİYAT LİSTESİ

  • Joy 1.0 Sce 65 bg: 777.000 TL (zamlandı)
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 872.000 TL (zamlandı)
  • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 914.000 TL (zamlandı)

ZOE FİYAT LİSTESİ

  • Intense R135: 1.167.900 TL (zamlandı)

CAPTUR FİYAT LİSTESİ

  • Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.249.000 TL (zamlandı)
  • Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.302.000 TL (zamlandı)
  • R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.429.000 TL (zamlandı)

MEGANE SEDAN FİYATI 1 MİLYONU GEÇTİ

  • Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.038.000 TL (zamlandı)
  • Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.111.000 TL (zamlandı)
  • Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.127.000 TL (zamlandı)
  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.144.000 TL (zamlandı)
  • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.301.000 TL (zamlandı)
  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.218.000 TL (zamlandı)
  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.373.000 TL (zamlandı)

AUSTRAL FİYAT LİSTESİ

  • Techno Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp Auto: 1.625.000 TL (zamlandı)

KOLEOS FİYAT LİSTESİ

  • Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 1.875.000 TL (zamlandı)

Bu zamla birlikte Renault modellerinin fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Araç almayı düşünen bireylerin güncel fiyat listesini dikkate alarak tercihlerini yapmaları tavsiye edilmektedir.

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