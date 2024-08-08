Renault Duster Sıfır KM İçin Fiyat Güncellemesi Yapıldı! O Kişiler Çok Ucuza Alacak!

Sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti, önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli olup, araç fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Ancak, bu muafiyet sadece belirli koşulları karşılayan vatandaşlara tanınıyor.

ÖTV muafiyeti kapsamında, liste fiyatı 1.591.200 TL’yi aşmayan araçlar alınabiliyor. Bu düzenleme ile Renault Duster, başlangıç fiyatı 1.249.000 TL olmasına rağmen, ÖTV muafiyetiyle 697.000 TL’ye satın alınabiliyor. Bu fırsat, SUV segmentinde büyük bir maliyet avantajı sunuyor.

ÖTV muafiyeti ile araç satın alırken, dikkat edilmesi gereken önemli bir kural var: Araç, satın alındıktan sonra 5 yıl boyunca satılmamalı. Aksi halde, muaf tutulan ÖTV tutarı, aracı satan vatandaşa borç olarak çıkarılabilir. Bu kurallar, ÖTV muafiyeti ile araç almayı düşünenler için önemli bir nokta oluşturuyor.

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların araç alımında büyük bir mali kolaylık sağlasa da, bu avantajın doğru kullanılması gerekiyor. Muafiyetten yararlanarak araç satın alanların, aracın 5 yıl boyunca satılmaması gerektiğini unutmamaları önemli. Satış yapılması durumunda, muafiyetle elde edilen vergi tutarı geri ödenmek zorunda kalınabilir.

Renault Duster'ın ÖTV muafiyetiyle 697.000 TL gibi cazip bir fiyattan sunulması, özellikle yüksek fiyatlı SUV araçlar arasında önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu durum, ÖTV muafiyetinin engelli bireyler için ekonomik bir çözüm sunduğunu gösteriyor. Ancak, araç alımında bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, muafiyet kurallarını dikkatlice incelemesi ve uygulaması gerekiyor.

ÖTV muafiyeti, toplu taşıma araçlarının erişiminin zor olduğu durumlarda, engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu düzenleme ile araç sahibi olmak isteyenlerin mali yükü azalırken, araç fiyatlarının da önemli ölçüde düşmesi sağlanıyor. Bu nedenle, muafiyet avantajından yararlanmak isteyenlerin, mevcut kuralları ve düzenlemeleri iyi anlamaları önem taşıyor.