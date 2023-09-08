Rekor kırıldı! Yapı Kredi çalışanlara kallavi ödeme yapacak!

Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan bu büyük promosyon kampanyası, çalışanlara cazip ödeme fırsatları sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma sayesinde, binlerce çalışan ek ödemelerini alacak. Bankaların promosyonlarını yakından takip etmek, çalışanlar için ek gelir fırsatlarını kaçırmamak için önemlidir. Bankalar, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek ödeme fırsatları sunarak çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Özel kurumlar ve kamu kurumları, çalışanlarına belirli tutarlarda ödemeler sunmak için anlaşmalar yapıyor.

Emeklilere Özel Fırsatlar

Özellikle emekli vatandaşlar için sunulan promosyon fırsatları, uzun bir süredir gündemde. Ancak, bu fırsatlar sadece emeklileri kapsamıyor. Devlet kadrolarında çalışan vatandaşlar için de promosyon fırsatları sunulmaya başlandı. Bu bağlamda Yapı Kredi Bankası, çalışanlarına büyük fırsatlar sunan promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor.

Yapı Kredi'nin Büyük Promosyon Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, emekli ve çalışan vatandaşları cezbetmek için maaşlarını bankaya taşımaları durumunda çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar hakkında yapılan açıklamalara göre, oldukça yüksek miktarlarda promosyon ödemesi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Anlaşma

Yapılan görüşmeler sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasında bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma doğrultusunda, çalışanların maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları halinde toplamda 1.619 çalışana promosyon ödemesi yapılacak.

16 Bin TL Promosyon

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile banka arasındaki bu anlaşmaya göre, her bir çalışana kişi başı 15,600 TL ödenecek. Toplamda ise 25 milyonu aşkın promosyon ödemesi hesaplara aktarılacak. Bu anlaşma sonucunda, çalışanlar ilk maaşlarını aldıklarında hesaplarına 15,600 TL ek ödeme yapılacak. Yapı Kredi Bankası, çalışanlarına büyük bir kolaylık ve ödeme fırsatı sunarak yüzleri güldürüyor.