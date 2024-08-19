Rekabet Kurumu'ndan Tetra Pak'a Büyük Cezası: 130 Milyon TL

Rekabet Kurumu, Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunu açıkladı. 15 Ağustos 2024 tarihinde alınan karara göre, Tetra Pak Türkiye ve TLHF'nin, aseptik sıvı gıda karton ambalajlarının üretim ve satışında hakim durumlarını kötüye kullandığı belirlendi.

Bu ekonomik bütünlük, tescil ettirdikleri 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile değerlendirme aşamasındaki diğer 3D marka başvurularını kullanarak rekabeti engellediği ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edildi.

Bu ihlaller nedeniyle, Tetra Pak Türkiye ve TLHF’ye toplamda 130.889.523,70 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde, mevcut marka ve tasarım haklarından vazgeçmeleri ve değerlendirme aşamasındaki 3D marka başvurularını geri çekmeleri talep edildi. Bu durumun Rekabet Kurumu’na belgelenmesi gerekiyor.