Reha Özcan köpek saldırısına uğradı!

Reha Özcan, Burdur turnesi dönüşü koyun sürüsünün önünden geçerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ayağından yaralanan oyuncu, bu nedenle 20 Mayıs'ta İstanbul'da sahnelenecek olan 'Bir Garip Orhan Veli' etkinliğinin 17 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Oyuncu, köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum" dedi.