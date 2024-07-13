REFAH PAYI ve KÖK MAAŞ ZAMMI Dün Gece Onaylandı! Emeklilere Müjdeli Haber Verildi! İMZALAR Atıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son altı aylık enflasyon oranı %24,73 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %19,3, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise %24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam oranları, farklı emekli grupları arasında ciddi farklılıklar yarattı ve birçok emeklinin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Özellikle en düşük memur emeklisi aylığı 14.741 TL'den 17.585 TL'ye yükseltilirken, bazı emeklilerin maaşlarında herhangi bir iyileştirme yapılmaması tepkilere yol açtı.

Enflasyon ve Zam Oranlarının Belirlenmesi

Son altı ayda yaşanan enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılan zamların belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. TÜİK tarafından açıklanan %24,73'lük enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtıldı. Bu oran, emekli maaşlarının alım gücünü korumak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak, memur ve memur emeklilerine yapılan %19,3'lük zam oranı, enflasyon oranının gerisinde kaldı ve bu durum, memur emeklileri arasında hayal kırıklığına neden oldu. Farklı gruplara yapılan zam oranlarındaki bu dengesizlik, emekliler arasında adil olmayan bir durum olarak değerlendirildi. Emekliler, yaşam maliyetlerindeki artışa paralel olarak maaşlarında yeterli iyileştirmeler yapılmadığına inanıyorlar.

En Düşük Emekli Aylıklarındaki Değişiklikler

Temmuz ayı zamları sonrasında en düşük memur emeklisi aylığı 14.741 TL'den 17.585 TL'ye yükselirken, 10.000 TL olan taban aylıklarında herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Ayrıca, kök aylığı 8.383 TL'nin altında olan emeklilerin maaşlarına da zam yapılmadı. Bu durum, düşük maaş alan emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Emekliler, geçim sıkıntılarını hafifletmek ve hayat standartlarını koruyabilmek için daha adil bir maaş düzenlemesi talep ediyorlar. Hükümetin bu taleplere nasıl bir yanıt vereceği, emekli maaşlarındaki dengesizlikleri gidermeye yönelik adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.