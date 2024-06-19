REFAH PAYI TAMAM! Emekli ve Memurlar İçin Beklenen Haber Bayramda Açıklandı! Müjdeler Sıra Sıra Açıklandı!

2024 yılına girmemize sayılı günler kala, memur ve emekliler için heyecan verici bir dönem kapıda. 3 Temmuz tarihinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak ve bu rakamlar doğrultusunda maaşlara yapılacak zam oranları netleşecek. Memurlar ve emekliler, yeni dönemde kendilerini nasıl bir mali düzenlemenin beklediğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın açıklamaları ışığında, beklenen zam oranları ve refah payları hakkında en güncel bilgileri sizler için derledik.

Emin Yılmaz, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde önemli ipuçları veriyor. İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklileri için %22,72, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 olarak belirlenmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle, zam oranlarının daha da netleşeceğini belirten Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkının %25,86, memur ve memur emeklileri için ise %20,39 olabileceğini öngörüyor.

Refah Payı: Kimler Yararlanacak?

Refah payı konusu, özellikle emekliler için büyük önem taşıyor. Emin Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verilmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Ancak, kendisi %5’lik oranı daha olası buluyor. Bunun nedeni olarak, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun düşüş göstermesi beklentisini gösteriyor. Dolayısıyla, refah payı uygulamasının bu dönemde daha düşük tutulacağını öngörüyor. %10’luk bir refah payı olasılığını ise düşük buluyor.

Ayrıca, kamu emeklileri ve memurlar toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Geçmiş dönemde görevde olan memurlar hariç diğer emeklilerin maaş farklarının eşitlendiğini gözlemleyen Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklilerine %5 refah payı verilirse, zam oranlarının eşitlenebilmesi için memur emeklilerine %10 refah payı verilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durumda, SSK, Bağkur ve memur emeklilerine refah payı ile birlikte %30,86 oranında zam yapılacağını belirtiyor.

Memurlar İçin Refah Payı Beklentisi

Memurlar için refah payı konusunda ise farklı bir durum söz konusu. Emin Yılmaz, memurlara 2023 yılı Temmuz ayında 8077 TL seyyanen bir ödeme yapıldığını ve bu ödemenin kanun ile kalıcı hale geldiğini hatırlatıyor. Bu nedenle, bu dönemde memurlara refah payı verilmesini beklemiyor. Geçmişte yapılan seyyanen artıştan dolayı, memurların mevcut dönemde refah payı almayacağını düşünüyor.

Emekli Zamlarında Eşitleme Formülü

Geçmiş dönemlerde maaşlarda eşitleme formülünün defalarca uygulandığını belirten Yılmaz, bu politikanın kalıcı olduğuna inanıyor. Maaşlarda adaletli davranmak adına emekliler arasında ayrım yapılmadan, aradaki fark olan %5 puanın eşitlenerek verileceğini öngörüyor. Bu sayede, emekli maaşlarının dengelenmesi sağlanacak.

En Düşük Emekli Maaşı İçin Tahminler

En düşük emekli maaşı konusunda ise güncellemeler bekleniyor. Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının taban aylıklarına yapılacak güncellemelerle 12 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında yükseltileceğini düşünüyor. Kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için özellikle 8 bin TL’nin altında kök aylığı olanlara hissedilir bir zam yapılamadığını belirten Yılmaz, bu nedenle kök aylıkların 10 bin TL’nin üzerine revize edileceğini öngörüyor.

Yeni dönemde memur ve emeklilere yapılacak zamlar ve refah payı düzenlemeleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Emin Yılmaz’ın verdiği bilgiler ışığında, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar ve refah payları hakkında en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.