REFAH PAYI onaylandı! Emekli maaşlarına ZAM ile birlikte Refah Payı Yatacak!

Temmuz ayında açıklanan zamlar emekli maaşlarına beklenen rahatlamayı getirmedi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 24.73’lük zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19.31’lik artış, pek çok emeklinin hayat standartlarını iyileştirmeye yetmedi. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesine rağmen, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle emeklilerin alım gücü artmadı. Bu durumu göz önünde bulunduran devlet yetkilileri, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek amacıyla yeni bir refah paketi üzerinde çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş birliğiyle hazırlanan bu paket, emeklilere beş yeni destek sunacak.

Yeni refah paketi kapsamında emeklilere çeşitli belediye hizmetlerinde indirimler sağlanacak. Bu indirimler arasında su faturalarında indirim, temizlik hizmetlerinde indirim ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde özel indirimler yer alacak. Emekliler, belediyelerin sunduğu bu hizmetlerden daha düşük ücretlerle yararlanabilecek ve böylece günlük yaşam giderlerinde bir nebze olsun rahatlayabilecekler. Belediye hizmetlerindeki bu indirimler, emeklilerin yerel yönetimlerle olan ilişkilerini de güçlendirecek ve sosyal yaşama daha aktif katılımlarını sağlayacak.

Enerji desteği de yeni refah paketinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Emekliler, doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteğinden faydalanabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışma ile emeklilerin enerji giderleri önemli ölçüde düşürülecek. Özellikle kış aylarında artan ısınma maliyetleri, bu destek sayesinde emekliler için daha az yük oluşturacak. Elektrik ve doğalgaz faturalarında sağlanacak indirimler, emeklilerin bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak.

Refah paketi kapsamında emeklilere ulaşımda da çeşitli kolaylıklar sağlanacak. Devlet Demiryolları'na ait tren seferlerinde, belediyelere ait toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere özel indirimler uygulanacak. Bu indirimler, emeklilerin seyahat maliyetlerini düşürecek ve daha rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak. Ayrıca, bazı özel ulaşım şirketleri de bu indirimlere destek verecek, böylece emeklilerin ulaşım masrafları minimuma indirilecek.

Konut ve kira desteği, emekli vatandaşlar için hazırlanan refah paketinin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan emekliler için kira maliyetleri önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu destek kapsamında, emeklilere kira yardımı yapılacak ve uygun fiyatlı konut projelerinden faydalanmaları sağlanacak. Devlet, konut projelerinde emeklilere öncelik tanıyacak ve düşük faizli konut kredileri sunacak. Ayrıca, mevcut kiracılar için kira yardımları da devreye sokulacak, böylece emeklilerin barınma maliyetleri azaltılacak.

Refah paketinin en dikkat çekici unsurlarından biri de ‘Emeklikart’ uygulaması olacak. Bu kart sayesinde emeklilere çeşitli alanlarda maddi destekler sağlanacak. Emeklikart, özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik hazırlanacak ve aylık belirli bir miktar para karta yüklenecek. Bu kart, market alışverişlerinden giyim ihtiyaçlarına, fatura ödemelerinden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda kullanılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu uygulama, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Henüz başvuru tarihi netleşmemiş olan Emeklikart uygulamasının, TBMM tatile girmeden önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

Emekliler için sosyal hizmetlerde de önemli indirimler sağlanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda bir ay boyunca ücretsiz konaklama, kaplıca ve termal tesislerde indirimli hizmetler, kamu kurumlarına bağlı konukevlerinde indirimler gibi birçok avantaj emeklilere sunulacak. Bu indirimler, emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımını ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini destekleyecek. Özellikle kaplıca ve termal tesislerdeki indirimler, emeklilerin sağlıklarını korumalarına yardımcı olacak.

Emekliler için ek gelir desteği de refah paketi içinde yer alıyor. Emekli maaşı dışında, ek gelir elde etmelerini sağlayacak çeşitli projeler devreye sokulacak. Bu projeler kapsamında, emeklilere düşük faizli kredi imkanları, hobi ve el becerilerini gelir getirici faaliyetlere dönüştürme fırsatları sunulacak. Ayrıca, emeklilerin evde ürettikleri ürünleri satabilecekleri pazarlar oluşturulacak ve bu ürünlerin satışı için gerekli destekler sağlanacak. Böylece emekliler, ekonomik olarak daha bağımsız hale gelecek ve refah seviyeleri artacak.