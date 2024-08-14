Rabobank: Japon Yeni, ABD Doları Karşısında Güç Kazanmaya Devam Edecek!

Rabobank: Japon Yeni, ABD Doları Karşısında Güç Kazanmaya Devam Edecek!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 14-08-2024 12:57

Hollanda merkezli finans devi Rabobank, Japon yeninin önümüzdeki aylarda ABD doları karşısında değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu tahmin, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz oranlarını artıracağı ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gideceği beklentisine dayanıyor.

Rabobank döviz stratejisti Jane Foley’nin raporuna göre, FED’in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ve yıl sonuna kadar bir indirim daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Buna karşılık, BoJ’un faiz oranlarını yükseltme olasılığı yüksek görünüyor. Foley, USD/JPY paritesinin altı ay içinde 142 seviyesine gerileyebileceğini belirtti.

Piyasa verileri, FED’in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını %55 oranında değerlendiriyor. Ancak FED Başkanı Jerome Powell, Eylül ayı için net bir sinyal vermemiş durumda.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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