Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi

Rabia Soytürk, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı.

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 15:00

Son dönemin gözde oyuncularından Rabia Soytürk, özel hayatındaki sürpriz ayrılıkla gündeme geldi. “Kör Nokta” dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Soytürk, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile yollarını ayırdı. Bir süre önce aldığı evlenme teklifiyle gündem olan güzel oyuncunun, ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.

“Anın Tadını Çıkarmak İstiyoruz” Demişti

Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte evlilikle ilgili soruları yanıtlamış ve “Evlilik tarihini belirlemedik, anın tadını çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak çiftin bu açıklamanın ardından yaşadığı bir tartışma sonucunda sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakarak ilişkilerini noktaladığı iddia edildi.

Sosyal Medyada Sessizlik

Ayrılık haberi sonrası Soytürk ve Vuruşan’dan herhangi bir açıklama gelmedi. Çiftin birbirlerini takipten çıkması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırması, ayrılığın kesinleştiği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Hayranlarından Destek

Soytürk’ün hayranları, sosyal medyada oyuncuya destek mesajları yağdırırken, ilişkilerindeki ani sonlanmanın nedenini merak ediyor. Çiftin sessizliği sürerken, ayrılık sürecine dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 

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