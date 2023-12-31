QNB Finansbank'tan Yıl Sonu Süper Fırsat: Hemen TC Kimlik Numaranızla 50.000 TL'ye Kadar Kredi!

QNB Finansbank'tan Yıl Sonu Süper Fırsat: Hemen TC Kimlik Numaranızla 50.000 TL'ye Kadar Kredi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 13:23

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından QNB Finansbank, yıl sonuna özel olarak başlattığı bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Yeni kampanya ile birlikte vatandaşlar, sadece TC kimlik numaralarını kullanarak aynı gün içinde 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatını yakalıyorlar. Finansbank'ın düşük faizli bu kredi kampanyası, kolay başvuru süreci ve hızlı onaylanma özellikleriyle dikkat çekiyor.

QNB Finansbank'ın bu kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler için başvuru süreci oldukça basit. Bankanın çalışmalarında düzenli olarak kredi ve kredi kartı kullanan müşteriler, istedikleri zaman cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Ancak, önemli bir detay da kredi notu. 1500 ve üzeri kredi puanına sahip olan vatandaşlar, Finansbank'ın düşük faizli kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabiliyorlar.

SMS ile başvuru yapmak isteyenler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek 11 haneli TC kimlik numaralarını yazmaları yeterli olacaktır. Mesajı 50-30 numarasına gönderdikten sonra, başvuru süreci başlamış olacak ve değerlendirme aşaması kısa bir süre içinde tamamlanacak. Başvurusu onaylanan kişilere, cep telefonlarına gönderilen mesaj ile onaylanan kredi tutarı bildirilecek. Bu tutarı istedikleri zaman şubeler aracılığıyla ya da internet bankacılığı üzerinden kullanabilecekler.

QNB Finansbank'ın yıl sonu kampanyası, hem hızlı hem de kolay başvuru süreci ile müşterilerine avantajlı bir finansal çözüm sunuyor. TC kimlik numarası üzerinden yapılan bu basit başvuru ile vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun düşük faizli krediye hızla ulaşabiliyorlar. Kampanya, bankanın müşteri dostu yaklaşımını bir kez daha gösterirken, 50.000 TL'ye kadar olan kredi imkanıyla finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

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