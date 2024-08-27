QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın!

QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 22:27

QNB Finansbank’tan Fatura Ödemelerinde Büyük Kampanya: 300 TL ParaPuan Kazanın!

QNB Finansbank’tan fatura ödemelerinde cazip bir kampanya başladı. Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında, elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızı ödeyerek toplamda 300 TL ParaPuan kazanabilirsiniz. Kampanya, 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli ve her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 100 TL ParaPuan hediye ediliyor.

Kampanyadan yararlanmak için CardFinans veya QNB First logolu kredi kartlarıyla veya QNB Finansbank vadesiz hesabınızla otomatik fatura ödeme talimatı vermeniz gerekiyor. Verilen talimatların 31 Ocak 2025 tarihine kadar en az bir kez ödenmesi ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar açık kalması gerekiyor. İptal edilen talimatlarda ödül kazanılamaz ve ParaPuan geri alınabilir.

Kazandığınız ParaPuan, CardFinans Nakit kartınıza 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında yüklenecek veya kredi kartınıza ödendiği ayın son iş günü yansıtılacaktır. ParaPuan’lar sadece QNB Finansbank üye iş yerlerinde kullanılabilir ve kampanya kapsamında yalnızca bir defa faydalanabilirsiniz. Kampanya detaylarına QNB Finansbank internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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