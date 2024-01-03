QNB Finansbank duyurdu, 5600 7500 ve 10000 TL emeklilere ödeme verecek

QNB Finansbank, emeklilere özel olarak sunulan maaş promosyonlarıyla dikkat çekiyor. 3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.800 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşlara 5.600 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlara 7.200 TL ve 10.000 TL üzerindeki maaşlara ise 8.000 TL promosyon sunuyor. Bu özel tekliflerle emekliler, maddi rahatlama sağlayarak ek kaynaklara ulaşmanın keyfini yaşıyor.

QNB Finansbank'ın sunduğu CardFinans Emekli kredi kartı ise emeklilere özel avantajlar sunuyor. Yılda 1.200 TL'ye varan indirim fırsatı, market ve eczane harcamalarında geçerli olup, emeklilere ek bütçe avantajı sağlıyor. Ayrıca, kartın ilk yılında ücretsiz olması ve sonraki yıllarda ise düzenli fatura ödemeleri karşılığında yıllık ücret talep edilmemesi, emeklilere finansal rahatlık sunuyor.

QNB Finansbank'ın emeklilere özel hizmetleri, maddi dengeyi sağlama konusundaki zorlukları hafifletiyor. Sunduğu maaş promosyonları ve avantajlı kredi kartı ile emeklilere ek gelir kapıları aralanıyor. Bankanın müşteri odaklı hizmet anlayışı, emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklarla birleşerek, finansal konforu artırıyor. QNB Finansbank, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve ekonomik güvenliklerini sağlamak adına attığı bu adımlarla dikkat çekiyor.