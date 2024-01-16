QNB Finansbank duyurdu! 10-20-30-40-50 Bin TL Ödeme! TC kimlik numaranıza ödemeler!

QNB Finansbank müşterilerine özel sunduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, özellikle ilk defa kredi kullanacak bireylere ve emekli vatandaşlara yönelik sunulan bu fırsatla, finansal hedeflerinize hızlıca ulaşabilirsiniz. TC kimlik numaranız üzerinden yapılan başvurular sayesinde, uygun kredi puanına sahip herkes bu özel kredi imkanından yararlanabilir.

Finansbank müşterisi olanlar için müjdeli bir haber

Artık şubeye gitmeden, sadece 5 dakika içinde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz! Mobil uygulama üzerinden giriş yaparak bireysel tüketici kredisi başvurusu yapabilir ve aynı hızla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede zaman kaybetmeden ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilir, hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Banka müşterisi olmanız durumunda, şubeye gitmeye gerek kalmadan ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, mobil uygulama üzerinden SMS atmadan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. SMS ile başvuruda bulunmak isteyenler ise kayıtlı cep telefonu numaralarını kullanarak kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. TC kimlik numaranızı 50-30 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, kredi ödemelerinizi mobil uygulama üzerinden kolayca banka hesabınıza alabilirsiniz. Bu hızlı ve pratik süreçle, acil nakit ihtiyaçlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz.