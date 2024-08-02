QNB Finansbank devrim yaptı: Başvuru yapanlara gelir belgesiz 150.000 TL verecek

QNB Finansbank devrim yaptı: Başvuru yapanlara gelir belgesiz 150.000 TL verecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 15:46

QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Üstelik SMS kredi ile gelir belgesiz 150.000 TL’ye kadar kredi almak mümkün hale geliyor.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank, müşterilerine daha kolay erişilebilir kredi seçenekleri sunmak amacıyla büyük bir yenilik yaptı. Artık QNB Finansbank kredi başvurusu yapmak için şubeye gitmeye gerek kalmıyor. Bu işlemi birkaç dakika içinde cep telefonunuzdan gerçekleştirebilirsiniz. SMS kredi sistemi sayesinde, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu sistem sayesinde, hem zaman tasarrufu sağlanıyor hem de anında kredi onayı almanın rahatlığı yaşanıyor.

Gelir Belgesiz 150.000 TL Kredi İmkanı

Bankaların çoğu, kredi başvurularında gelir belgesi talep ederken, QNB Finansbank bu alanda da bir devrim yaparak müşterilerine büyük bir kolaylık sağlıyor. QNB Finansbank kredi başvurusu yapan müşteriler, gelir belgesi sunmadan 150.000 TL’ye kadar kredi kullanma fırsatı elde ediyorlar. Bu özellik, özellikle serbest meslek sahipleri, öğrenciler veya gelir belgesi sunmakta zorlanan kişiler için büyük bir avantaj.

SMS Kredi Başvurusu Detayları

SMS kredi sistemi, kredi başvuru sürecini son derece basit hale getiriyor. Yapmanız gereken tek şey, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına SMS olarak göndermek. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırılıyor. Kredi onayınız dakikalar içinde cep telefonunuza gönderiliyor ve bu sayede zaman kaybetmeden finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz.

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