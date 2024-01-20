QNB Finansbank Banka Hesabı Olan 18 Yaş Üzerine, 50.000 TL Ödeme Kararı Alındı!

QNB Finansbank Banka Hesabı Olan 18 Yaş Üzerine, 50.000 TL Ödeme Kararı Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 19:11

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan QNB Finansbank, şimdi 18 yaş ve üzeri vatandaşlara özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu kampanya, hızlı ve kolay bir şekilde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma fırsatı sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, banka kredi puanlarının 1400 ve üzeri olması şartıyla cep telefonlarından gönderecekleri SMS ile kredi başvurusu yapabilirler. Kampanya kapsamında ayrıca, başvuranlara özel olarak 3 ay ödeme erteleme seçeneği de sunuluyor.

Kampanya Detayları ve Başvuru Süreci:

  1. Yaş Sınırı ve Başvuru Şartları: QNB Finansbank'ın yeni kampanyası, en az 19 yaşındaki vatandaşları hedefliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin cep telefonları aracılığıyla SMS ile başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken, kredi puanının 1400 ve üzeri olması gerekiyor.

  2. Hızlı Başvuru İmkanı: Acil nakit ihtiyacı olanlar, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına SMS göndererek hızlıca başvuru yapabilirler. Başvuru onaylandığında, kredi ödemeleri hemen gerçekleştirilecek.

  3. Banka Şubelerinden Başvuru Seçeneği: Kampanyaya katılmak isteyenler aynı zamanda en yakın QNB Finansbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuruların onaylanması durumunda, kredi ödemeleri hemen gerçekleştirilecek ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sunulacak.

QNB Finansbank Güvencesiyle Hızlı Çözüm:

QNB Finansbank, sunduğu hızlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilerine finansal rahatlık sağlıyor. Başvuruların kolaylıkla yapılabilmesi, hızlı onay süreci ve özel ödeme seçenekleriyle banka, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

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