Putin’den Kripto Para Madenciliğine Yasal Çerçeve: Rusya’da Yeni Dönem Başladı

Putin’den Kripto Para Madenciliğine Yasal Çerçeve: Rusya’da Yeni Dönem Başladı
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:11

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde kripto para madenciliğini yasallaştıran bir yasayı imzaladı. Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, bu yeni mevzuat dijital para madenciliğini meşru bir ekonomik faaliyet olarak tanımlıyor ve madencilik havuzları ile altyapı operatörlerine yönelik düzenleyici çerçeveler getiriyor.

Yasa, kripto madenciliği ve ilgili faaliyetleri dijital para ihracı yerine cironun bir parçası olarak kabul ederek, geleneksel ekonomik uygulamalarla daha yakın bir düzenleme getiriyor. Artık yalnızca hükümete kayıtlı Rus tüzel kişilikler ve bireysel girişimciler madencilik yapabilecek, ancak enerji tüketimlerinin devlet tarafından belirlenen sınırlar içinde olması koşuluyla bireysel madenciler de kayıt yaptırmadan faaliyet gösterebilecek.

Yeni mevzuat, yabancı dijital finansal varlıkların Rus blockchain platformlarında alım satımına izin verirken, Rusya Merkez Bankası'na belirli varlıkların alım satımını yasaklama yetkisi tanıyor. Yasa, resmi olarak yayınlandıktan on gün sonra yürürlüğe girecek, ancak bazı hükümler farklı zaman çizelgelerinde uygulanabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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