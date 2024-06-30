PTT’ye kendi kimlik kartı ile gidenler, Gişelerden 90.000 TL’ye kadar nakit alacak! Bu kampanya kaçmaz!

PTT’ye kendi kimlik kartı ile gidenler, Gişelerden 90.000 TL’ye kadar nakit alacak! Bu kampanya kaçmaz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2024 21:10

PTT yaptığı bu yeni kampanya ile gündem oldu! Banka ile anlaşma yaparak TC kimlik kartı ile PTT şubelerine giden herkes için 90.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapacağını açıkladı. PTT üzerinden başlatılan bu yeni kredi kampanyasında banka kredi şartlarına uygun olan herkes için uygun faizlerle ödemeler olacağı duyuruldu! Nakit kredi almak isteyenler PTT üzerinden başvuru yaparak aynı gün içinde destek alacaklardır. Kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar ise gelir belgesiz olarak bu nakit kredi kampanyasından faydalanacaklardır. 

PTT KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, Bankanın Aktifbank ile birlikte anlaşmalı olduğu kredi kampanyasına katılacaksınız. PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu için PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve nakit kredi ile ilgili detaylar açıklanacaktır. Onaylanan tutarı ise banka şubelerinden veya PTT şubelerinden kullanabilirsiniz. Ayrıca PTT şubelerine giderek de 90.000 TL 24 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz.

EMEKLİYE KREDİ 

Emekli maaşlarını alanlar için ise banka daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlamaktadır. PTT emekli kredisi adı altında verilecek olan bu yeni kredilerde, şartlara uygun olan herkes, ödemeleri hesaplarına atacaktır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes başvurusunu yaparak aynı gün içinde destek olacaklardır. PTT ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak için maaş taşıma işlemlerinizi bitirmiş olmanız gerekmektedir. 

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