PTT’den yeni nakit kampanyası duyuruldu: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar PTT KREDİ alacak!  

PTT’den yeni nakit kampanyası duyuruldu: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar PTT KREDİ alacak!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 12:28

PTT tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 50.000 TL ye kadar gelir belgesiz olarak 36 ay vadeli ve düşük faizlerle kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. 

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda PTT ve aktif bank aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan bu yeni nakit kampanyasından faydalanmak isteyen kişilerin özellikle de kredi puanı düşük olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek bireysel kredi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Acil kredi ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek için ptt şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 

50.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler cep telefonları üzerinden mesaj atarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 

30 50 numarasına atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi işlemleri değerlendirilecek olup ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri nasıl verilip verilmeyeceği mesaj olarak gönderilecek ve daha sonra da genel müdürlük tarafından aranacaksınız. 

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