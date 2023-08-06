PTT'den trink destek ödemesi! E-devlet'ten başvurana kayıtsız, şartsız geri ödemesiz ailelere ödenecek! Yarın sabah paranızı alın!

Bu kapsamda ailelere sunulan destek ödemeleri, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Başvuru süreci oldukça basit ve başvuruları değerlendirmek için herhangi bir ekstra kuruma başvurmanıza gerek yok.

Müjdeli Haber: PTT'den Gelen Destek Ödemesi! E-Devlet Başvurusuyla Ailelere Özel Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli veya geliri olmayan vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarla temel ihtiyaçların karşılanmasına destek oluyor. Bu destek ödemeleri, ailelerin aylık harcamalarını biraz olsun rahatlatabilmesine yardımcı oluyor. PTT şubelerinden kolayca alınabilen bu destek ödemesi için yapmanız gerekenler oldukça basit. Kimlik kartınız ve güncel bir elektrik faturasıyla PTT şubesine başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Aylık ödeme miktarı ise hane içindeki kişi sayısına göre değişiklik göstermektedir. Dar gelirli ailelerin devlet desteğine kolayca ulaşabilmesi artık çok daha mümkün!

Elektrik Faturası Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Sosyal Yardımın Kapıları Açılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim faturasını ödemekte güçlük çeken ailelere özel bir destek ödemesi sağlıyor. Bu destek ödemelerinden yararlanabilmek için e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra elektrik tüketim desteği almaya hak kazanıyorsunuz. Bu destek, ailenizin büyüklüğüne göre belirlenen ödeme miktarlarıyla bir nebze olsun rahatlayabilmeniz için tasarlandı.

Elektrik Faturası Desteği Tutarları Hanedeki Kişi Sayısına Göre

Elektrik tüketim desteği, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenen tutarlarla sağlanıyor. Bu destek miktarları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Tek kişilik aileler için 130,09 TL

Üç kişilik aileler için 173,46 TL

Dört kişilik aileler için 216,46 TL

Beş kişi ve üzeri aileler için 260,19 TL

Başvurular Nasıl Yapılır? PTT'den Elektrik Faturası Desteği Almak Artık Daha Kolay

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanabilmek için e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuzun onaylanmasının ardından ödemeler, beyan ettiğiniz banka hesabınıza veya PTT aracılığıyla yapılır. Banka hesabı beyan etmeyen aileler, PTT şubelerine giderek kimlik kartlarını ibraz ederek ödemelerini nakit olarak alabilirler.

Sosyal Yardım Süresi Ne Kadar? Destek Programının Sonu Yaklaşıyor

Sosyal yardım ödemeleri en fazla 12 ay süreyle verilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 12 aylık ödeme dönemi Haziran 2023'te sona eriyor. Bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilecek ve destek programı sona erecektir. Bazı durumlarda ise sosyal yardım ödemeleri bir defaya mahsus olarak yapılabilir. Bu durumda, başvuru yapan vatandaşların ihtiyaçlarına göre süre belirlenir.

E-Devlet Üzerinden Elektrik Faturası Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer elektrik faturası desteği için e-Devlet'i kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: