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PTT'den SGK-SSK ve Bağkur'luya 65.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak

Bugün itibariyle başlayan kampanya kapsamında, emekli maaşı alan vatandaşlar PTT şubelerine başvurarak nakit destek ödemesinden yararlanabilecekler.

PTT'den SGK-SSK ve Bağkur'luya 65.000 TL nakit destek! TC kimlikle giden alacak
Yayın Tarihi : 2023-06-20 18:14

TC kimlikle giden alacak! PTT'den SGK-SSK ve Bağkur'luya 65.000 TL nakit destek-  PTT, emekliler için nakit destek sağlayan bir kampanya başlattı. Bugün itibariyle başlayan kampanya kapsamında, emekli maaşı alan vatandaşlar PTT şubelerine başvurarak nakit destek ödemesinden yararlanabilecekler. Başvurular 30 Haziran tarihine kadar devam edecek, bu nedenle emeklilerin vakit kaybetmeden PTT'ye başvurarak nakit destek ödemelerini almayı unutmamaları önem taşıyor.

PTT'nin emekli kampanyasında, PTT ve Aktif Bank'ın ortak çalışmasıyla oluşturulan bir sistem kullanılıyor. Bu kampanya sayesinde emekli maaşı alan vatandaşlar kolayca kredi çekebilecekler. İhtiyaçları doğrultusunda 65 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Borçlarını kapatmak isteyen emekliler, bu kampanya ile desteklenerek finansal zorlukları aşabilecekler.

Emekli kampanyasından faydalanmak isteyenler, PTT şubelerine başvuruda bulunabilirler. Başvuru sürecinde şartlar aranmadan ve kefil talep edilmeden işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca, online olarak da başvuru yapma seçeneği bulunmaktadır. PTT mobil uygulamasını indirerek sisteme giriş yapıp kredi başvurusunu online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

PTT'nin emekli kampanyası, borçlarını kapatmak isteyen emeklilere önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kampanya sayesinde emekliler, finansal açıdan rahatlama sağlayarak daha güvenli bir geleceğe adım atabileceklerdir.

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