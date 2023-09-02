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PTT'den hafta sonu müjdesi! Sabah PTT gişe personelinden 90.000 TL ödeme alabilirsiniz!

PTT, yeni başlattığı Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası ile 90.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen banka müşterilerine hızlı çözüm sunuyor.

PTT'den hafta sonu müjdesi! Sabah PTT gişe personelinden 90.000 TL ödeme alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 08:16

Sabah PTT gişe personelinden 90.000 TL ödeme alabilirsiniz! PTT'den hafta sonu müjdesi- PTT, yeni başlattığı Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası ile 90.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen banka müşterilerine hızlı çözüm sunuyor. Özellikle son zamanlarda kredi puanı düşük olan vatandaşlar için bu kampanya büyük bir avantaj sunuyor.

Bu kampanya kapsamında daha önce 90.000 TL'ye kadar kredi limitleri belirlendi ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, nakit ihtiyaçları olduğunda başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Başvuruların sonuçları ise sadece 5 dakika içerisinde açıklanıyor.

Banka müşterisi olan bireyler için PTT'nin sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası, hemen aynı gün içinde ödeme olanağı sağlıyor. PTT, emekliler dahil olmak üzere ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkese destek sunuyor ve bireysel kredi ile hızlı ödeme imkanı sunuyor.

Özellikle kredi notu nedeniyle diğer bankalardan kredi başvurusu yapamayan kişiler için Aktifbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapma seçeneği bulunuyor. Başvuru için cep telefonunuzun mesaj kısmına "PTT TC KİMLİK" yazıp 3050'ye göndermeniz yeterli olacak. Aktifbank, 90.000 TL'ye kadar kredi onayı verebiliyor ve onay almanız durumunda kredinizi kullanmanız için sizi adresinizde ziyaret etmeyecek. 90.000 TL'lik krediye 24 ay vade seçeneği ile sahip olabilirsiniz. Ayrıca, 24 ay vadeli kredi dışında 12 ay vadeli kredi de sunulmaktadır.

PTT'nin bu yeni kampanyası, hızlı ve kolay kredi imkanı arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Başvurularınızı yaparak ihtiyaçlarınızı hızlı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

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