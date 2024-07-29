PTT'den emeklilere müjde: 80.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı karşılamak için DESTEK verilecek!

PTT'den emeklilere müjde: 80.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı karşılamak için DESTEK verilecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 15:55

PTT, emekli maaşı alan vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyası sunmaktadır. Emekli maaşı PTT üzerinden alınıyorsa, başvuru işlemleri oldukça kolaylaşmakta ve kredi kullanımı hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

Başvuru Süreci

Emekli maaşı PTT üzerinden alınan vatandaşlar, PTT şubelerine gitmeden sadece 5 dakika içinde başvurularını tamamlayabilirler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, PTT yazarak kimlik numaralarını 30 50 numarasına göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılır.

Kredi Özellikleri

  • Kredi Limiti: 80.000 TL’ye kadar
  • Vade Seçenekleri: 24 aya kadar
  • Faiz Oranları: Banka kredi notuna göre belirlenir
  • Gelir Belgesiz Kredi: Emekli maaşı PTT üzerinden alınıyorsa gelir belgesi istenmez
  • Borç Kapatma İmkanı: Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçları bu kredi ile kapatılabilir

PTT ve Aktifbank Ortak Kampanyası

PTT ve Aktifbank arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında, emekli maaşı müşterileri kredi başvurularını kolayca yapabilmektedirler. Banka kredi notuna göre uygun faiz oranları uygulanmakta ve onaylanan krediler aynı gün hesaplara aktarılmaktadır.

Başvuru Yöntemleri

  1. PTT Şubeleri: En yakın PTT şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.
  2. SMS Başvuru: PTT yazarak kimlik numaranızı 30 50’ye gönderebilirsiniz.

Avantajlar

  • Kolay Başvuru: PTT şubelerine gitmeden veya SMS ile hızlı başvuru imkanı
  • Gelir Belgesiz Kredi: Gelir belgesi ibraz etmeden kredi kullanabilme
  • Hızlı Sonuç: Başvurular hızlıca değerlendirilir ve kredi aynı gün içinde hesaba yatırılır
  • Borç Kapatma: Diğer bankalardaki borçlarınızı kapatma imkanı

Emekli maaşı PTT üzerinden alınan vatandaşlar, PTT'nin sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilirler. Düşük faiz oranları ve pratik başvuru süreciyle bu kampanya, emekli maaşı alan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunmaktadır.

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