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PTT'den anında 4 bin 336 TL çekebilirsiniz! Ödemeler başlıyor! Raporu onaylanan parasını şipşak alacak!

Yeni yıl, memurlar ve emekliler için olduğu kadar evde bakıma muhtaç vatandaşlar için de müjdeli haberlerle başladı. Memur maaş katsayısının güncellenmesi, evde bakım aylıklarında da önemli bir artışı beraberinde getirdi.

PTT'den anında 4 bin 336 TL çekebilirsiniz! Ödemeler başlıyor! Raporu onaylanan parasını şipşak alacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 09:30

2023 yılının ilk günlerinde memur ve emekli zam oranlarının açıklanmasıyla milyonlarca vatandaşın yüzünde tebessüm oluştu. Sosyal devlet anlayışının en somut göstergelerinden biri olan evde bakım maaşları da bu zamlardan nasibini aldı. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte evde bakım maaşları, 2022 yılında olduğu 3 bin 336 TL'den, 2023 yılında 4 bin 336 TL'ye yükseldi. Bu artış, evde bakım hizmetlerinin aile içinde sürdürülmesini teşvik etmekte ve bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesini yükseltmekte büyük rol oynuyor.

2023 Yılında Evde Bakım Maaşları Ne Kadar Oldu?

Evde bakım aylığı, sosyal hizmetler çerçevesinde devletin sağladığı en önemli desteklerden biri. 2023 itibariyle, aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak olan bu ödeme, 4 bin 336 TL'ye çıkarılarak, ağır engelli bireylerin yanında duran ailelere ekonomik bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Neler?

Evde bakım maaşının temelini oluşturan başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Ağır Engelli Durumu: Başvuracak kişinin ağır engelli olduğunu belgeleyen sağlık kurulu raporu zorunlu.
  2. Hane Gelir Durumu: Hanenin toplam geliri, net asgari ücretin üçte ikisinden az olmalı.
  3. Bakıma Muhtaçlık Durumu: Bakıma muhtaçlığın resmi evraklarla ispatı gerekiyor.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Ödeniyor?

Bu maaş, bakıma muhtaç vatandaşların mağduriyetini gidermek, onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla veriliyor. Ödemeler, engelli bireyin bakımını üstlenen akrabasına veya kanuni vasisine yapılmaktadır. Böylece, evde bakım hizmeti almakta olan kişinin günlük yaşam ihtiyaçlarının aile ortamında karşılanması destekleniyor.

Üçte İkisi Şartı

Evde bakım maaşının en kritik unsurlarından biri de hane içi gelir durumu. Bu destekten faydalanmak için hane içindeki kişi başına düşen ortalama gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Bu kriter, yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

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