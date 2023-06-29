  • 29 HAZİRAN Perşembe 19:37
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

PTT’den 80.000 TL şipşak hesaba yatıyor! Bayram sonrası TC Kimlik son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar için açıklandı!

Son dönemdeki küresel sıkıntılar, ülkemizi olduğu gibi dar gelirli grupları da etkilemiştir. Dar gelirli kesim arasında en büyük grup emeklilerden oluşmaktadır.

PTT’den 80.000 TL şipşak hesaba yatıyor! Bayram sonrası TC Kimlik son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar için açıklandı!
Yayın Tarihi : 2023-06-29 16:47

Bayram sonrası TC Kimlik son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar için açıklandı! PTT’den 80.000 TL şipşak hesaba yatıyor- PTT, artık ihtiyaç kredisi hizmeti sunan bir kurum olarak dikkat çekiyor. Birçok emeklinin PTT'yi tercih ederek ihtiyaç kredisi kullanma yoluna gittiği ve bundan sonra da tercih etmeye devam edeceği açıktır. Uygun fiyatlı bir kredi almak isteyenler, PTT ile iletişime geçmeye başlamış durumdadır. Bu sayede alınacak kredinin hem kullanımı hem de geri ödemesi kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Son dönemdeki küresel sıkıntılar, ülkemizi olduğu gibi dar gelirli grupları da etkilemiştir. Dar gelirli kesim arasında en büyük grup emeklilerden oluşmaktadır. Emekliler, bu kredi ile hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilecektir. Emekli olmanın bir taraftan gelirleri neredeyse yarı yarıya azalttığı bir gerçektir ve bunun yanı sıra diğer tüm giderlerde de artışlar yaşanmaktadır. Büyüyen çocukların eğitim masrafları artmakta, sağlık giderleri yükselmekte ve iş gücü düşmesiyle ek iş imkanları azalmaktadır. Ayrıca enflasyon sorunu da maaşların giderek yetersiz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu durumda emekliler maddi açıdan zorluklarla karşılaşmakta ve ödeme güçlüğü çekiyor. 

PTT’den 80.000 TL şipşak hesaba yatıyor! Bayram sonrası TC Kimlik son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar için açıklandı!

Emeklileri Sevindiren Haber!

PTT aracılığıyla Aktif Bank tarafından sunulan kredi miktarı 80.000 TL olarak belirlenmiştir. Emekliler, TC kimlik numaralarıyla başvuru yapabilecektir. Ancak ön şart olarak 80 yaşından küçük olunması gerekmektedir.

Diğer sevindirici bir durum ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak verilmesidir. Sadece emekli olmak yeterli olacaktır. İpotek veya teminat gibi şartlar aranmayacaktır. Bu özellik, birçok kredi talep eden kişi tarafından beğeni kazanmıştır.

PTT İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuruyu SMS yoluyla ön başvuru şeklinde gerçekleştirebilirsiniz. 3050 numarasına bir SMS göndererek mesajda aşağıdaki bilgileri yazmanız yeterlidir: PTT boşluk TC Kimlik Numarası boşluk gün, ay ve yıl olarak doğum tarihi.

Kredinizle ilgili geri bildirim aldıktan sonra, size en yakın PTT şubesine, size iletilen belgelerle başvurmanız gerekmektedir.

Benzer Haberler
2 kamu bankasından jet onay geldi! 45.000 TL nakit kredi için hemen işlem yaparak, başvuru yapan kişiler kredi alıyor! 2 kamu bankasından jet onay geldi! 45.000 TL nakit kredi için hemen işlem yaparak, başvuru yapan kişiler kredi alıyor!
Son dakika haberi! PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme! Son dakika haberi! PTT üzerinden başvuru yapan emeklilere 25.000 TL ödeme!
Son dakika haber; Burganbank 50.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! 3-4-5 Temmuz'da alabilirsiniz! Son dakika haber; Burganbank 50.000 TL ödeme yapacağını açıkladı! 3-4-5 Temmuz'da alabilirsiniz!
SSK-SGK girişi olanlara toplu para veriliyor! Bir gün bile sigortalı olsanız nakit para alabilirsiniz! Bayram sonrası ilk hafta hesapta! SSK-SGK girişi olanlara toplu para veriliyor! Bir gün bile sigortalı olsanız nakit para alabilirsiniz! Bayram sonrası ilk hafta hesapta!
PTT, kamuda kariyer arayanlara iş fırsatı müjdesini duyurdu! Hızlı personel alımları başlıyor! O tarihte... PTT, kamuda kariyer arayanlara iş fırsatı müjdesini duyurdu! Hızlı personel alımları başlıyor! O tarihte...
Başvuru yapanlar jet hızıyla alıyor! Bayram sonrası SGK destekli olarak 30.150 TL veriliyor! Başvuru yapanlar jet hızıyla alıyor! Bayram sonrası SGK destekli olarak 30.150 TL veriliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi
  • 29-06-2023 08:06

Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi çiftinin Çeşme keyfi

Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!
  • 29-06-2023 08:12

Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?