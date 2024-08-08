PTT'den 3700 TL Yardım İddiaları Yanıltıcı: Gerçek Yardım Programları

Son günlerde sosyal medyada dolaşan annelere 3700 TL yardım edileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT aracılığıyla böyle bir yardım planı bulunmuyor. Bakanlığın mevcut sosyal yardımları e-Devlet üzerinden başvurulabiliyor.

Ancak, çalışan annelere yönelik gerçek bir destek paketi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 7 bin anneye 12 ay boyunca aylık 325 avro (yaklaşık 11.339 TL) yardım yapılacak. Başvurular da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu program, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmayı önlemeyi ve kayıtlı istihdamı teşvik etmeyi amaçlıyor.