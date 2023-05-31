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Gecce Magazin Haberleri
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PTT Üzerinden 20 Bin TL Ödemenizi Alabilirsiniz Son saatler

30-31 Mayıs tarihlerinde gişelerden ve cep telefonlarından ödemeler alınacak! PTT, PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu tamamlayabileceğiniz bir hizmet sunuyor.

PTT Üzerinden 20 Bin TL Ödemenizi Alabilirsiniz Son saatler
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-05-2023 15:02

Bu kredi kampanyası özellikle kredi notu düşük olan vatandaşlar için önemli bir fırsat olup, kredi notu düşük bireylere kolaylık sağlıyor.

Emekli olan kişiler de hızlı nakit kredi ödemelerine erişebilmek için bu kampanyadan yararlanabilirler. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurular, hızlı kredi ödemesi alma imkânı sunuyor. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurunuzu 3 dakika içinde tamamlayabilir ve hızlıca kredi kullanabilirsiniz.

PTT İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

30-31 Mayıs tarihlerinde, vatandaşlar PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak kolay ve hızlı bir şekilde kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Başvuru şartlarını yerine getiren kişiler, aynı gün içinde hesaplarına 20.000 TL'lik kredi transferi gerçekleştirebilirler.

PTT şubelerine gitmek için zamanı olmayan bireyler ise cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj göndererek PTT İhtiyaç Kredisi başvurusu yapabilirler.
Başvurunuzu tamamlamak için "PTT" yazıp, bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaranızı yazarak, bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacak. Başvurunuz 20 dakika içinde değerlendirilecek ve kredi onayıyla ilgili bilgi alacaksınız. 

PTT, Aktif Bank İş Birliği!

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, PTT'nin iş birliğiyle Aktif Bank tarafından sunuluyor. En önemli avantajlardan biri, başvuruların cep telefonu üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmesidir. Artık banka şubesine gitme zorunluluğu olmadan, cep telefonları aracılığıyla başvurular yapılarak kredi işlemleri tamamlanabiliyor.
PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, özellikle kredi notu düşük olan bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Kredi notu düşük olan kişiler dahi bu kampanya sayesinde kredi alabilme imkanına sahiptir. Emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurular, hızlı kredi ödemesi alma imkânı sağlıyor.

İhtiyaç Kredisi Başvuru Süreci

Başvuru süreci oldukça hızlı ve basittir. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak başvurunuzu tamamlayabilir ve kredi kullanmaya başlayabilirsiniz. Başvurunuzu tamamlamak için cep telefonunuzdan bir mesaj göndermeniz yeterli olacak.

Mesajda "PTT" yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor. Bu mesajı 30 50 numarasına göndererek başvurunuzu tamamlamış olursunuz. 

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, hızlı, pratik ve kullanışlı bir hizmet sunarak vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor. Nakit kredi ihtiyacı olan herkes bu kampanyadan faydalanabilir ve ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir.
PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, özellikle kredi notu düşük olan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanarak kredi alma imkânına sahip oluyor. 

PTT İhtiyaç Kredisi, Kredi Notu 

PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, kredi notu düşük olan bireylerin dahi faydalanabileceği bir seçenek sunarak finansal destek sağlıyor. Bu kampanya, kredi notu düşük vatandaşlara eşit şartlarda kredi imkânı tanıyor.

Artık kredi notu endişesi taşıyanlar da bu kampanya sayesinde nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler Emekli olan bireyler de PTT İhtiyaç Kredisi kampanyasından kolaylıkla faydalanabilir. 

Kredi başvurusu yapmak ise oldukça basit ve hızlıdır. Başvuru sürecini banka şubesine gitmeden cep telefonu üzerinden tamamlayabilirsiniz. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru için cep telefonunuzdan "PTT" yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı yazmanız yeterli oluyor. Bu bilgileri içeren mesajı 30 50 numarasına göndererek başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Başvurunuzun değerlendirilme süreci 20 dakika içinde tamamlanacak ve kredi onayınızla ilgili bilgi alacaksınız.
PTT İhtiyaç Kredisi kampanyası, hızlı, pratik ve kullanışlı bir hizmet sunarak vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı oluyor. Nakit kredi ihtiyacı olan herkes bu kampanyadan faydalanabilir ve ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir.
 

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