PTT üzerinden 1.250 TL, 1.100 TL, 950 TL ve 850 TL ödeme yapılacak! Bu ay içinde alabilirsiniz!

Bu ay içinde alabilirsiniz! PTT üzerinden 1.250 TL, 1.100 TL, 950 TL ve 850 TL ödeme yapılacak- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen destek ödemeleri kapsamında merakla beklenen Aile Destek Programı'nın Haziran ayı ödeme takvimi hakkında bilgiler paylaşıldı. Detaylar gecce.com.tr'de. Aile Destek Programı, dar gelirli veya geliri olmayan ailelere yönelik sunulan bir destek paketidir ve bu ay da ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusu araştırılıyor. Destek ödemesinden yararlanan kişiler, yetkililerin açıklamalarını heyecanla beklemektedir.

Haziran ayı içerisinde yapılacak Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman hesaplara aktarılacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmamıştır. Ancak ödemelerin yattığını öğrenmek için e-Devlet uygulamasına giriş yapıp, PTT Kurum ödemeleri sorgulama seçeneğini kullanarak bilgi alabilirsiniz. Aile Destek Programı kapsamında ödenecek tutar, hane içinde yaşayan kişilerin gelir miktarına göre belirlenmektedir. Aşağıda, farklı gelir seviyelerine göre ödeme tutarları verilmiştir:

Hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelir 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL aile destek ödemesi yapılmaktadır.

Hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelir 450 TL üzeri ve 911,15 TL altı olan ailelere 1.100 TL sosyal destek ödemesi devam etmektedir.

Hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelir 911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL altı olan ailelere 950 TL aile destek ödemesi yapılmaktadır.

Hane içinde yaşayan kişi başına düşen aylık gelir 1.372,30 TL üzeri ve 1.833,45 TL'den az olan ailelere ise 850 TL sosyal destek ödemesi yapılmaktadır.

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı maddi destekle onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılan ödemeler, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha iyi bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.