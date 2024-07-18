PTT Tüm Vatandaşlara 12.000-24.000 TL Arası Dağıtıyor, Şartlara Uygun Olan Çalışan İşsiz Emekli Alabilecek! 

PTT tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi gündem oldu. Bankadan yapılan açıklamada 12.000-24.000 TL arasında nakit ihtiyacı olan herkes için uygun faizlerle ödemeler verileceği ve bu ödemeleri bireysel kredi olarak Aktifbank ile birlikte vatandaşlara kullandırılacağı açıklandı.

PTT kredi kampanyasına katılmak isteyenler için istenilen şartlarda ise 18 yaş üzeri olması, kredi notu 1100 ve üzerinde olması, banka şartlarına uygun olması, bankalarda icralık olmaması durumunda, başvuru yaparak alınacaktır.

12.000-24.000 TL kredi ödemesi onayı alanlar, gelir belgesiz olarak kullanacakları bu kredileri 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceklerdir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirsiniz. Ayrıca PTT şubelerine giderek de kredi başvurusu yapmanız mümkündür.