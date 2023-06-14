PTT para vanalarını açtı! PTT’den nakit alacak kişilere 40.000 TL ödeme verilecek, Kredi notuna, gelir belgesine gerek yok!

PTT’den nakit alacak kişilere 40.000 TL ödeme verilecek, Kredi notuna, gelir belgesine gerek yok! PTT para vanalarını açtı- PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle başlatılan kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla 40000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

PTT, yeni başlattığı kampanya ile bireysel müşterilere, ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Banka, düşük kredi notuna sahip olan tüm vatandaşların başvurularını değerlendirerek onay verebileceğini açıkladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin banka müşterisi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 40000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.

PTT'nin bu kampanyasından yararlanmak isteyen emekli veya sigortalı çalışan vatandaşlar, PTT şubelerine giderek veya cep telefonları üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapabilirler. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyenler, eğer emekli maaşı PTT üzerinde değilse, ilk maaşlarını aldıktan sonra bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olurlar.

40000 TL tutarında ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından SMS atarak veya "PTT TC Kimlik Numarası" yazıp 30 50 numarasına göndererek başvurularını yapabilirler. Başvurunuz sonucunu ise sadece 3 dakika içinde öğrenebilirsiniz. PTT, yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra Aktif Bank üzerinden kredi puanınızı düşük olmasına rağmen onay verebilmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediyi bu kampanya kapsamında hızlı bir şekilde kullanırlar.