PTT Önünde Kuyruklar Oldu! PTT Emeklilere Ödeme Vermeye Başladı!

PTT Önünde Kuyruklar Oldu! PTT Emeklilere Ödeme Vermeye Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 13:30

PTT yaptığı emekli kampanyasını tekrar gündeme soktu. Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan herkes için 100.000 TL'ye kadar ödeme hazırlığı yapıldı. Başvuru yaparak emekli maaş hesabınız üzerinden tutarlar hesaplanacak ve bu tutara göre kredi alma imkanı sizlere sağlanacaktır. Emeklilere verilecek olan bu nakit kampanyasında 100 bin TL kredi alacak kişilere hızlı ve anında kredi desteği verilecektir. 

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PTT EMEKLİ KREDİSİ banka ile anlaşma sonucunda vatandaşlara sunulacaktır. PTT üzerinden emekli kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu hemen aynı dakika içinde hesaba atabileceksiniz. PTT ve Aktifbank arasında yapılan anlaşma ile verilecek olan bu kredileri hızlı ve anında kredi olarak SMS ile de alabileceksiniz. PTT SMS kredi kampanyasına katılacak olan kişilere, 100.000 TL kredi için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndererek yapabilirsiniz. 

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PTT emekli kredisi onayı alanlar, PTT şubelerinden kimlikleri ile birlikte bu kredileri kullanabilirler. Banka ve PTT'nin tek şartı, bu kredileri onay almanız durumunda bile kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. PTT üzerinden maaş almıyorsanız da maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan 1 ay sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. 

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