Advert

PTT ödemeleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü hesaplara yatmaya başlıyor! 18 yaşından büyükler her ay 10 bin 731 TL alacak

Son dönemde ülkemizde işsizlikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen yeni ödemeler, işsiz vatandaşlarımıza maddi destek sağlamayı amaçlayan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

PTT ödemeleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü hesaplara yatmaya başlıyor! 18 yaşından büyükler her ay 10 bin 731 TL alacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

18 yaşından büyükler her ay 10 bin 731 TL alacak! PTT ödemeleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü hesaplara yatmaya başlıyor-  Son dönemde ülkemizde işsizlikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen yeni ödemeler, işsiz vatandaşlarımıza maddi destek sağlamayı amaçlayan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda yapılan en son güncellemeyle, işsizlik maaşı ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak. Ülke genelinde işsiz olan vatandaşlar için işsizlik maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya devam ediyor. İşsizlik maaşı ödemeleri, vatandaşların işlerinden istemeden ayrılmaları gerektiği durumları kapsıyor ve ödeme miktarı, prim tutarlarına göre belirleniyor.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan vatandaşlara maddi destek sağlamak ve geçimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla sunulan bir sosyal güvenlik hizmetidir. İşsizlik maaşı ödemesi alabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenmekte olup, başvuru süreci ve diğer gereklilikler hakkında detaylı bilgi sağlar.

İşsizlik Maaşı Ödemesi Koşulları

İşsizlik maaşı ödemesi alabilmek için belirli temel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, işsiz kalan bireyin işten çıkarılmasının kendi isteği dışında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu durum, bireyin iş yerinde yaşanan nedenlerle veya işverenin kararları sonucunda işsiz kaldığı durumları kapsamaktadır.

İkinci önemli koşul, işsiz kalan kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması gerekmektedir. Bu, kişinin belirli bir süre boyunca düzenli bir şekilde çalışmış olmasını gerektiren bir şart olarak karşımıza çıkar.

Son olarak, işsizlik maaşı ödemesi alabilmek için hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içerisinde 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Bu, kişinin daha önce işsizlik sigortası primlerini düzenli bir şekilde ödemiş olduğunu gösteren bir koşuldur.

Ödeme Süresi ve Miktarı

İşsizlik maaşı ödemeleri, belirli bir süre boyunca alınabilir ve ödeme miktarı da belirli hesaplamalara dayanmaktadır. İşsizlik maaşı ödemeleri en az 6 ay süreyle yapılmaktadır, ancak çalışanların prim gün sürelerine bağlı olarak bu süre 8 ila 10 ay arasında değişebilir.

Ödeme miktarı ise, kişinin daha önce ödediği işsizlik sigortası primlerine ve çalışma süresine göre belirlenir. 600 gün sigortalı olarak çalışan işsizlere 180 gün, çalışma süresi 900 gün olanlara 240 gün, çalışma süresi 1080 gün olanlara ise 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödemesi yapılabilir.

Başvuru Süreci ve Önemi

İşsizlik maaşı ödemeleri için başvuru süreci oldukça önemlidir. İşten ayrılan bireyler, işten çıkarıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurularını yapabilirler. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, işsizlik maaşı hakkı kaybedilebilir. Başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda ayrıntılı bilgi, İŞKUR'un resmi internet sitesinde sağlanmaktadır.

Benzer Haberler
2023 yılı sonunda dolar kaç TL olacak! Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini yenilemesi geldi! 2023 yılı sonunda dolar kaç TL olacak! Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini yenilemesi geldi!
Yeni haber geldi! Erken emeklilik için 3.600 prim gün şartı ve 15 yıllık sigortalılık süresi! Kısmı emeklilik geliyor! Yeni haber geldi! Erken emeklilik için 3.600 prim gün şartı ve 15 yıllık sigortalılık süresi! Kısmı emeklilik geliyor!
33.200 TL ödeme verildi! TBMM bu sabah onayladı ve 11'den sonra IBAN numaralarına yattı! 33.200 TL ödeme verildi! TBMM bu sabah onayladı ve 11'den sonra IBAN numaralarına yattı!
TC kimlik numarasını ibraz edenlere 7-8-9-10 Ağustos'ta acil nakit para ödemesi yapılacak! TC kimlik numarasını ibraz edenlere 7-8-9-10 Ağustos'ta acil nakit para ödemesi yapılacak!
40.000 TL'ye kadar internet üzerinden yeni kampanya başladı! Bankalara gitmeden alabilirsiniz! 40.000 TL'ye kadar internet üzerinden yeni kampanya başladı! Bankalara gitmeden alabilirsiniz!
Haftaya müjdeli girildi! Erken emeklilik müjdesi geldi! Hükümetten 42-48 yaş arası EYT bekleyenlere jest Haftaya müjdeli girildi! Erken emeklilik müjdesi geldi! Hükümetten 42-48 yaş arası EYT bekleyenlere jest
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
  • 07-08-2023 10:56

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!
  • 04-08-2023 21:03

A101 market kafayı yedi! Yok mu arttıran! Çamaşır Makinesi 7.699 TL, Termosifon 3.299 TL, Bulaşık Makinesi 6.399 TL'ye düştü!