PTT nakit vermeyi sürdürecek! Yarın ve Cuma arasında TC ile başvuru yapanlara 44.000 TL ödenecek, şart istemeyecek

Yarın ve Cuma arasında TC ile başvuru yapanlara 44.000 TL ödenecek, şart istemeyecek! PTT nakit vermeyi sürdürecek- PTT, yeni başlattığı bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara cazip faiz oranlarıyla 44.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. Bu kampanya ile PTT, vatandaşlara maddi ihtiyaçlarını karşılama kolaylığı sağlıyor. 44000 TL krediyi 36 ay vadeli olarak kullanacak olan vatandaşlar, belirli şartları sağladıklarında hızlıca ödeme alabiliyorlar.

Hızlı Başvuru İmkanı Aktif Bank İşbirliği ile Sunuluyor

PTT üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan kişiler, Aktif Bank işbirliğiyle düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine sahip olma fırsatı yakalıyorlar. Banka müşterisi olan ve kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, başvurularının hemen ardından aynı gün içinde ödeme alabiliyorlar.

Kredi Puanı Düşük Olanlar da Başvurabilir

Ptt, bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla, kredi puanı düşük olan vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. 44000 TL'ye kadar olan kredi miktarı, ihtiyaç kredisi olarak veriliyor ve kredi puanınızın düşük olması durumunda bile ödemeniz sağlanıyor.

SMS İle Kolay Başvuru İmkanı

PTT'nin en hızlı kredi başvuru yöntemlerinden biri de SMS ile başvurudur. Cep telefonunuzdan PTT yazıp boşluk bırakarak, 11 haneli TC kimlik numaranızı yazıp 30 50 numarasına göndererek kolayca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzdan sadece 5 dakika sonra onay miktarınız size iletilir ve onaylanan tutarı en yakın PTT şubesinde bireysel temsilciden kullanabilirsiniz.

Son dönemde gerçekleştirdiği bankacılık kampanyalarıyla PTT, özellikle ihtiyaç kredileri konusunda vatandaşların tercih ettiği bir kurum haline gelmiştir. Hızlı başvuru süreçleri, düşük faiz oranları ve kolay ödeme koşullarıyla PTT, ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor.