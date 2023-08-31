PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi! İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek

İlkokul ortaokul lise öğrencilerine 1800 TL destek... PTT gönüllere maya çaldı! Anne babalara mest eden haberi verdi- Türkiye'de yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, ebeveynler artan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle endişelenmeye başladı. Vatandaşların gelirleri daralırken, milyonlarca veli çocuklarının okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını düşünüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 1800 TL destek ödemesinin yapılacağı resmi olarak duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu destek ödemelerine, sosyal yardım kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de dahil edildi.

Öğrenci Destek Ödemeleriyle Hafiflemek

Öğrencilerin ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için yapılan bu ödemeler dikkat çekiyor. Yeni dönemde her bir öğrenci için 1800 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Bu ödemeler, e-devlet sistemi üzerinden yapılacak başvuruların ardından ailelere aktarılacak.

Öğrenci Destek Ödemesi Başvuru Şartları

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Eğitim öğretim dönemi yaklaşırken bakanlık, 1800 TL ödeme detaylarını duyurdu. Başvuruların yapılabilmesi için ailelerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

Başvurular e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak gerçekleştirilecek. Ailelerin belirlenen şartları yerine getirmesi önemli. Aile içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu koşulu sağlayan aileler, ödemeleri PTT aracılığıyla alabilecekler.

E-Devlet Başvuru Adımları

Öğrenci destek ödemelerinden faydalanmak isteyen aileler, e-devlet sistemi üzerinden başvuru formunu doldurmalıdır. Bu işlem için TC kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapmak gerekiyor. Ardından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" seçeneğini tıklayarak sosyal yardım ve destek başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Ödemeler PTT Aracılığıyla

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 1800 TL destek ödemesi detaylarını paylaştı. Bu destek ödemeleri PTT üzerinden ailelere iletilmek üzere planlandı.