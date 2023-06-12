PTT gece yarısı haberi verdi! PTT üzerinden nakit alacak kişilere 5.000 TL ve 50.000 TL ödeme verilecek!

PTT üzerinden nakit alacak kişilere 5.000 TL ve 50.000 TL ödeme verilecek! PTT gece yarısı haberi verdi- Emekli maaşını PTT üzerinden alan bireyler, maaş taşımalarını gerçekleştirdikten sonra bu banka aracılığıyla istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda kredi ödemelerinden faydalanırlar.

Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirerek bu bankanın düzenlediği kampanyalara katılabilir ve istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Acil bir ihtiyacınız olduğunda başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan kredileri hesabınıza alabilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerinden alan tüm bireyler, ihtiyaç kredisi ödemesi adı altında verilen bu kredilerden faydalanabilmek için diledikleri zaman başvuruda bulunurlar.

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle başlatılan Emekli Kredisi Kampanyası kapsamında, 100.000 TL kredi kullanacak kişilere 24 ay vadeli işlem yapılırken, 50.000 TL ve altındaki kredilerde ise 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı verilir.

PTT ve Aktif Bank tarafından verilecek bu kredilerde, belirlenen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi kullanmak isteyen bireylere PTT, SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır. PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp bu mesajı "30 50" numarasına göndermeniz yeterlidir. Gönderdiğiniz mesajın ardından kredi ödemesi hakkında bilgileri içeren kısa bir mesaj sizlere gönderilir.

PTT şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar sayesinde hızlı bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Banka, başvurunuzu değerlendirerek sadece 5 dakika içinde sonuç verecek ve onaylanan kredilerle hesaplarınıza ödemeler yaparak kredi kullanmanıza olanak sağlar.