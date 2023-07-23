PTT flaş olarak duyurdu! PTT gişelerine gidenlere 35.000 TL, kimlik kartıyla yarın verilecek

PTT, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara nakit kredi fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, belirli şartları taşıyan müşterilere ilgili illerden 35.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Kampanya Detayları

PTT, Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara, belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları halinde kredi hizmeti sunuyor. Bu kampanyayla PTT, kolay ve hızlı kredi almak isteyen müşterilere çözümler sunuyor. Kredi kullanmak isteyenler, resmi internet sitesi üzerinden hızlıca başvurularını gerçekleştirerek, banka şubelerine gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyorlar. PTT'nin duyurusu sonrasında başvurularını yapan müşteriler, sadece 5 dakika içinde kredi onayı alabiliyorlar.

Hızlı Başvuru Yöntemleri

PTT, müşterilerine hızlı başvuru seçenekleri sunuyor. Cep telefonlarından SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 30 50 numarasına göndererek kolayca başvuruda bulunabiliyorlar. Özellikle emekli maaşı alan müşteriler, maaş müşterisi oldukları takdirde daha yüksek kredi limitlerine sahip olabiliyorlar.

Hızlı Onay Süreci

PTT ihtiyaç kredisi başvurularında onay süreci oldukça hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Başvuruyu yapan müşteriler, sadece 5 dakika içinde kredi onayı hakkında bilgi alabiliyorlar. Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, hemen ihtiyaç kredisine sahip olabiliyorlar.