PTT emekliye ve çalışanlara 25.000 TL ödeme veriyor!

PTT'nin bu kampanyasından nasıl yararlanabileceğinizi ve ödeme detaylarını anlatalım.

Kredi Tutarı: 25.000 TL

Vade: 36 Ay

Faiz Oranı: %3.19

Kredi Tahsis Ücreti: 143,75 TL

Bu krediye göre aylık taksit tutarı 1.349,21 TL'dir. Bu ödeme planına göre, krediyi 36 ay içinde ödemiş olursunuz.

PTT 25.000 TL Krediyi Nasıl Alırım?

İlk adım olarak PTT'nin işbirliği yaptığı Aktifbank ile iletişime geçmelisiniz. Aktifbank, bu özel kredi kampanyasını sunan bankadır. Başvuruyu yapmak için banka şubesine gitmeye gerek yok. İnternet bankacılığı veya telefon bankacılığı üzerinden başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kredi alabilmek için herhangi bir kefil veya teminat göstermenize gerek yoktur. Ayrıca kredi notunuz da önemli değildir. Bu nedenle kredi başvurunuz daha kolay onaylanır. Kredi başvurunuz onaylandığında, banka size 25.000 TL'yi hesabınıza yatıracaktır. Krediyi geri ödeme aşamasında ise banka size 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunar. Ayrıca, ilk taksiti 3 ay erteleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Her ay düzenli olarak taksit ödemelerinizi yapmanız gerekecektir. Bu sayede krediyi tamamen ödemiş olacaksınız.

Ödeme Kolaylığı ve Şartsız İşlem

PTT'nin sunmuş olduğu kredi fırsatı sayesinde, acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak oldukça kolay hale gelir. Özellikle kredi notu sıkıntısı yaşayan veya kefil bulma konusunda güçlük çeken bireyler için bu kredi seçeneği büyük bir avantajdır. Ayrıca, 3 aylık ödeme erteleme seçeneği, ödeme kolaylığı sağlayarak sizi maddi açıdan rahatlatabilir.

Krediyi kullanmak için Aktifbank ile iletişime geçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı veya telefon bankacılığı gibi kanallar üzerinden başvurunuzu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Böylece 25.000 TL nakit ihtiyacınıza hızlı ve pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Unutmayın, finansal taahhütlerinizi yerine getirme konusunda sorumlu bir şekilde davranmak önemlidir.