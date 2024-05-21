PTT Emeklilere Ödeme Yapacak! PTT’den Anında 190.000 TL Nakit Kredi Ödemesi Başladı!  

PTT Emeklilere Ödeme Yapacak! PTT’den Anında 190.000 TL Nakit Kredi Ödemesi Başladı!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2024 17:26

PTT’den emekli maaşlarına özel olarak verilecek bu yeni nakit kampanyasında 190.000 TL’ye kadar nakit kredi hemen aynı gün içinde ödenecektir. PTT emekli kredisi ile birlikte, Nakit kredi almak isteyenlere hemen aynı gün içinde 190.000 TL ödemeler hesaplarına yatacaktır. PTT’den emekli maaşlarını alan kişiler, bu kredileri uygun faizlerle hemen aynı gün içinde ödeyecektir.  

PTT ve Aktifbank Arasında Kredi Kampanyası Başladı!  

  1. 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi... 
  2. 100.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli kredi... 
  3. 100.000 TL üzerinde ise 12 ay vadeli kredi verilmektedir.  

Bu kredilerden yararlanmak isteyenler PTT müşterisi olması ile birlikte, Kredi notu düşük olsa da kredi başvurusu yapabileceklerdir. PTT emekli kredisi kampanyası ile birlikte, 190*000 TL kredi alacak bir emekli, 12 ay vadeye kadar bu kredilerin geri ödemesini yapacağı için, gelir durumunun da bu kredileri ödeyebilecek güçte olması gerekmektedir.

Ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankadan emekli maaşları hesabınız üzerinden PTT emekli kredisi alabilirsiniz. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atarak bu kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Mesaj, bankaya iletildikten sonra değerlendirme sürecine girecek ve 11 haneli tc kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak ne kadar kredi onay alacağınızı göreceksiniz.  

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