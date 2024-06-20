PTT Emekliler İçin Duyuru Yaptı: PTT Önlerinde Kuyruklar Olacak, Yeni nakit kampanyası TAM 150.000 TL Oldu! 

PTT Emekliler İçin Duyuru Yaptı: PTT Önlerinde Kuyruklar Olacak, Yeni nakit kampanyası TAM 150.000 TL Oldu! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2024 14:04

PTT üzerinden başlatılan yeni kampanyada, nakit ihtiyacı olan her birey için şartlar ne olursa olsun başvuru yaparak aynı gün içinde destek alabileceksiniz. Başvuru şartlarına uygun olan emekliler, Aktifbank aracılığı ile kredi almaya devam ediyor. Kredi almak için maaşlarınızın PTT üzerinden olması gerekmektedir. PTT üzerinden emekli maaşlarını alanlar 150.000 TL kredi onayı alırsa, 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacak ve bu ödeme tablosunu yaparken de diğer bankalardaki tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapatacaklardır. 

PTT EMEKLİ KREDİSİ DEVAM EDECEK! 

PTT üzerinden emekli maaşlarını alanlar için başlatılan bu yeni kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan herkes için hızlı ve anında kredi verilecektir. PTT üzerinden emekli maaşlarını almak için en yakın PTT şubelerine giderek maaş taşıma işlemleri yapmanız gerekiyor.

Ayrıca bankaya gitmeden kredi onayı almanız için sizlere SMS kredi servisi sunuluyor. PTT sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız ve kredi kullanmış olacaksınız. 

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