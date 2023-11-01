PTT emekli maaşını kendisinden çekenlere flaş açıklama: Emekli maaşı hesabınıza siz de 50.000 TL alabilirsiniz!

Emekli maaşını PTT üzerinden alan bireyler için ise bu zorlukların üstesinden gelmek adına PTT, yeni bir kredi paketiyle karşımıza çıkıyor.

PTT’nin Yeni Duyurusu: 50 Bin TL Kredi Fırsatı!

PTT, emekli maaşını kendisinden alan müşterilerine özel olarak 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sunma kararı aldı. Bu, emekliler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Eğer siz de PTT emekli kredisi kampanyasından faydalanmak isterseniz, bu krediye başvuru yapmanızı öneririz.

Bu kredi paketinden faydalanabilmenin birkaç şartı bulunmaktadır. İlk ve en önemli şart, emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyor olmanızdır. Eğer maaşınızı PTT üzerinden almıyorsanız, bu durumu değiştirerek PTT'nin bu avantajlı kredi paketinden yararlanabilirsiniz.

Başvuru Süreci ve Detayları

Kredi başvurusu yapabilmek için PTT şubesini ziyaret edebilir ya da SMS ile başvuru yöntemini kullanabilirsiniz. SMS ile başvuru yapabilmek için cep telefonunuzdan "PTT" yazıp ardından bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı eklemeli ve bu mesajı 3050 numarasına göndermelisiniz.

Başvurunuzun sonucu, birkaç dakika içinde SMS ile size bildirilecektir. Olumlu ya da olumsuz her türlü sonucu bu yolla öğrenebilirsiniz. Eğer daha detaylı bilgi almak veya başka bir başvuru yöntemi kullanmak isterseniz, Aktifbank’ın resmi web sitesini ziyaret ederek online başvuru formunu doldurabilirsiniz.

50.000 TL Kredi Detayları ve Ödeme Planı

Eğer 50.000 TL kredi almayı planlıyorsanız, size sunulan vade, faiz oranı ve diğer detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Kredi Miktarı:

Ana Para: 50.000 TL

Kredi Faiz ve Vade Detayları:

Faiz Oranı: % 4.89/ay

Vade: 36 Ay

Maliyet Bilgileri:

Kredi Tahsis Ücreti: 287,50 TL

Aylık Ödeme Planı:

Aylık Taksit Tutarı: 3.566,33 TL

Diğer Banka Seçenekleri

Bu kredi kampanyasına ek olarak, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan bireyler de kredi seçeneklerinden faydalanabilirler. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank gibi kamu bankalarından alıyorsanız, 24 ay vadeyle 100.000 TL’ye kadar kredi alma imkanınız bulunmaktadır.