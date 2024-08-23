PTT emekli kredisi 50 bin TL oldu!

PTT, emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında emekliler, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla PTT'den 50 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla dikkat çeken bu kredi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını hedefliyor.

Başvurular, PTT şubelerinden ya da PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılabilecek. Kredi talebinde bulunmak isteyen emeklilerin maaşlarını PTT üzerinden alıyor olmaları şartı bulunuyor. PTT, bu kampanya ile emeklilere ekonomik açıdan rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında sunulan kredinin geri ödeme süresi ise 36 aya kadar uzatılabiliyor. Böylece emekliler, aylık bütçelerine uygun şekilde geri ödeme planı oluşturabilecekler.

Başvuru işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Emekli vatandaşlar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurularını yapabilecekler. PTT’nin bu yeni kredi kampanyası, özellikle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor.