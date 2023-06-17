PTT destek kredisi ballı kaymaklı geldi! Başvuru yapana 25 bin TL nakit ödenecek! 346 TL taksitle geri ödenecek!

Başvuru yapana 25 bin TL nakit ödenecek! 346 TL taksitle geri ödenecek! PTT destek kredisi ballı kaymaklı geldi- PTT, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni bir kredi imkanı sunuyor. PTT'nin duyurusuna göre, başvuru yapacak kişilere 25 bin TL nakit ödeme yapılacak ve taksitler aylık 346,14 TL'yi aşmayacak. İşte başvuru adresi ve kredi şartları.

Yaşam pahalılığıyla birlikte nakit ihtiyacının artması, birçok kişinin banka kredilerine olan talebini artırmış durumda. Bankaların düzenlediği kredi kampanyaları hızla çoğalırken, bu kampanyaların sunduğu avantajlar da artış gösteriyor. PTT de bu kampanyalardan birine imza atarak Aktif Bank ile protokol imzaladı ve ihtiyaç sahiplerine nakit kredi desteği sağlamaya başladı.

PTT, nakit kredi desteğine ilişkin önemli açıklamalar yaparak kredi başvurularını başlattı. Aktif Bank ile iş birliği yaparak nakit kredi desteği sağlayan PTT, kredi şartları, kolaylıklar ve geri ödeme taksitleri hakkında bilgi verdi. PTT, ayrıca kredi üst limitini 25 bin TL olarak belirledi. İşte PTT'nin 25 bin TL'lik destek kredisi ve kredi şartları:

PTT, Destek Kredisi İçin Harekete Geçti PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası uzatıldı. Bu yıl da kredi vermeye devam edecek olan PTT, nakit ihtiyaçlarının tamamı için 25 bin TL'ye kadar başvuruları almaya devam ediyor. PTT, 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunarken, kredinin faiz oranının başvuru sahibine göre değişeceğini belirtiyor.

Başvurular Aktif Bank Üzerinden Alınıyor Kredi koşullarıyla ilgili yapılan açıklamada, PTT'nin özellikle emekli ve maaşlarını PTT'den alan kişilerin kredi başvurusu yapabileceği ifade edildi. Maaşlı diğer müşterilere de kredi imkanı sunan PTT, başvuruların Aktif Bank aracılığıyla yapılmasını tavsiye ediyor. PTT, başvuruların cep telefonları üzerinden Aktif Bank'ın mobil şubesi olan 'N Kolay' üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca, PTT şubeleri ve SMS yoluyla da kredi başvurusu yapılıyor.