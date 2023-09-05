PTT desteğin dibine vurdu! Ek ödemeyi duyan koşa koşa gidiyor

PTT tarafından gerek emekliye gerekse de çalışana destek ödemeleri devam ediyor - PTT şubelerini adeta aşındıracak son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda hem emekli hem de çalışan PTT şubelerine giderek 70.000 TL ek ödemesini alabilecek.

PTT resmi internet sayfasında son dakika açıklanan kampanya kapsamında nakit para ihtiyacı olan vatandaşa yeni ödeme duyurusu yapıldı. Her bireye sunulacak olan bu şansı kaçırmamak için geç kalmamamız gerekiyor. Çünkü PTT Aktif Bank işbirliği ile birlikte 70 bin TL'ye Varan ihtiyaç kredisini düşük faizle sunuyor. Emeklisi, memuru, asgari ücretlisi her kesimden bireyin başvuru yapabileceği PTT Aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyasında düşük faiz oranı ile birlikte yüksek vade süresi veriliyor. PTT ihtiyaç kredisi detayları merakla araştırılıyor. işte detaylar

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ İMKANI

Ekonomik koşullar günümüzde vatandaşın cebini yormaya devam ederken bu kapsamda ekstra para ihtiyacı da artıyor. Evinin eksiğini gidermek isteyen ya da borcu olan vatandaş bankaların sunduğu düşük faizli kredi fırsatlarını yakından takip ederken bu kapsamda PTT ihtiyaç kredisi dikkat çekiyor. Uygun faiz oranı ve uzun vade imkanları ile birlikte PTT ihtiyaç kredisi Detayları merakla araştırılıyor

Emeklinin de faydalanabileceğim PTT İhtiyaç kredisinde Tek şart 80 yaş altı olması gerekliliği olarak biliniyor. En yakın PTT şubesine giderek başvurusunu tamamlayan birey PTT 70.000 TL ihtiyaç kredisi desteğinden faydalanabiliyor. Sadece Kısa bir süre için geçerli olan bu kampanya için başvuru tarihini kaçırmadan işlemleri tamamlamak gerekiyor. Aktif Bank aracılığı ile sağlanan bu destek ödemesine dahil olmak için aktif bank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi öte yandan PTT şubelerime giderek de işlemlerinizi tamamlayabilir ve anındaIBAN'ınıza ödemenizi aktarabilirsiniz.