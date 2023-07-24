PTT bugün saat 10.30 itibariyle kimlik kartıyla gelen tüm vatandaşlara ödeme yapacak

PTT, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik önemli bir duyuru yaparak, Aktif Bank aracılığıyla 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu. Başvuruların 24-31 Temmuz tarihleri arasında sms kanalıyla veya PTT şubelerinden kolaylıkla yapılabileceği belirtildi.

PTT'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan kampanya ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faiz oranlarıyla 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Son dönemde artan giderler nedeniyle vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yönelik incelemelerde bulunuyorlar. PTT, bu noktada vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber vererek, Aktif Bank işbirliğiyle 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında, 80.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlanacak ve başvurular 24-31 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Aktif Bank'ın bireysel müşterileri başvurularını yaptıktan sonra kredi tutarlarını aynı gün içinde hesaplarına alabilecekler.

PTT, kredi kullanımını kolaylaştırmak adına düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi paketleri sunuyor. Kredi notu düşük olan vatandaşlara 24 ay vadeli 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanabiliyor. Ayrıca emekli maaşını PTT'ye taşımak isteyenler de en yakın PTT şubesine giderek kolaylıkla kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. PTT, emekli olan vatandaşlara 80.000 TL'ye kadar kredi onayı vermesi durumunda diğer bankalardaki kredi kartı ve kredi borçlarını kapatma imkanı da sunuyor. Başvuruları şubelerden yapmak istemeyen bireysel müşteriler, cep telefonları üzerinden sms yöntemiyle kolaylıkla başvuruda bulunabiliyorlar.

Eğer 80.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine gitmek istemiyorlarsa, cep telefonları üzerinden kolaylıkla sms göndererek başvuruda bulunabiliyorlar. PTT, onay alan başvuruculara hemen sonuç mesajı göndererek kredi tutarını belirtiyor ve onay alan vatandaşlar kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek kredi tutarını alabiliyorlar.

PTT ve Aktif Bank düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara yardımcı olarak, 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyorlar. Bu kredi kampanyasıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir ve hızlı bir şekilde kredilerini hesaplarına alabilirler.