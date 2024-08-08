PTT AVM’de Ayçiçek Yağında Dev İndirim: 10 Litre Yağ Fiyatları Şaşırtıyor!

PTT AVM’de Ayçiçek Yağında Dev İndirim: 10 Litre Yağ Fiyatları Şaşırtıyor!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 23:04

Son dönemdeki zamlarla bütçesi zorlanan vatandaşlar için PTT AVM’den müjdeli bir haber geldi. Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim başlatıldı! Özellikle 10 litre ayçiçek yağı için yapılan bu indirim, alım gücünü korumak isteyenler arasında büyük ilgi gördü.

İndirimli Fiyatlar ve Fırsatlar

PTT AVM, 5 litre ayçiçek yağını iki adetlik paketler halinde 390 TL’den satışa sundu. Bu fırsat, indirimli alışveriş yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturdu. Ayrıca, PTT AVM’deki bu büyük indirim, 10 litre ayçiçek yağı almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sundu.

Vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanmak ve uygun fiyatlarla ayçiçek yağı satın almak için PTT AVM’ye akın ediyor. İndirimli fiyatlar ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi için PTT AVM’yi takip etmeye devam edin!

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