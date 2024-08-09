Prof. Dr. Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Adana ve Marmara Bölgesi İçin Kritik Açıklamalar

Prof. Dr. Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Adana ve Marmara Bölgesi İçin Kritik Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 13:43

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de artan deprem hareketliliğini canlı yayında değerlendirdi ve önemli uyarılarda bulundu. Son günlerde Adana’da yaşanan 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremler ile Akdeniz’de kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgedeki fay hatlarını gündeme taşıdı. Görür, Adana’daki depremlerle ilgili, “Deprem fırtınası demek için bir neden yok” diyerek, bu sarsıntıların Doğu Anadolu Fayı’ndan kaynaklanabileceğini belirtti.

Görür, Adana bölgesinde belirli bir ölçüde deprem beklendiğini ifade ederken, Marmara Bölgesi için de uyarıda bulundu: “Marmara Bölgesi’nde 7 veya üzeri büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı hâlâ yüksek. 2000 yılında yapılan tahminlere göre bu olasılık yüzde 64’tü, güncel revizyonlarla yüzde 47’ye düştü. Bu oran bile çok yüksek ve önlemler alınmakta geç kalındı” dedi.

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