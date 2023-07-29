Piyasanın içinden geçecek! Renault 2 yıl garantiyle yenilenmiş araç satışına başlıyor! 6 yaşından 10 yaşına kadar...

Renault 2 yıl garantiyle yenilenmiş araç satışına başlıyor! 6 yaşından 10 yaşına kadar... Piyasanın içinden geçecek- Türkiye'de sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, Fransız otomobil devi Renault, ikinci el araç almak isteyenlere yönelik dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Renault Türkiye CEO’su, şirketin yeni projesi hakkındaki detayları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenecek ve 10 yaşına kadar olan araçlar yenilendikten sonra satışa sunulacak.

Renault Yenilenmiş İkinci El Araçlarla Müşterilere Müjde Veriyor

Renault Türkiye, ikinci el araç piyasasına yeni bir soluk getirmek için harekete geçiyor. Şirket CEO’su Hakan Doğu tarafından duyurulan proje kapsamında, yenilenmiş ikinci el araçlar 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak. Bu gelişme hem Türkiye'deki otomobil tutkunlarını hem de dünya genelinde Renault hayranlarını heyecanlandırmış durumda.

6 Yaşından 10 Yaşına Kadar Araçlar Yenileniyor

Renault'un başlatacağı proje kapsamında, 6 yaşına kadar olan ikinci el araçlar detaylı bir şekilde yenilenecek. Yapılan revizyonlar sayesinde araçlar adeta ilk günkü haline dönecek ve müşterilere adeta sıfır araç deneyimi yaşatacak. Ayrıca, 10 yaşına kadar olan araçlar da yenilendikten sonra özenle seçilen müşterilere satışa sunulacak.

Motor Dahil Yenileme İşlemi

Renault Türkiye CEO’su Hakan Doğu, yaptığı açıklamada, yenilenme işleminin sadece dış görünümle sınırlı kalmayacağını belirtti. Projeye dahil edilen araçların motorları da titizlikle incelenerek gerekli revizyonlar yapılacak. Böylece müşterilere güvenli ve performansı yüksek araçlar sunulmuş olacak.

2024'te Başlıyor

Heyecanla beklenen proje, Renault Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 yılında başlayacak. Yenilenmiş ikinci el araçlarla ilgilenen otomobilseverler, 2023 yılı itibarıyla bu avantajlı tekliften faydalanabilecekler.

Renault Türkiye'nin ikinci el araçlara yönelik başlatacağı yenilikçi proje, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Yenilenmiş ikinci el araçların 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak olması, müşterilere güvenli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Renault'un bu adımı, otomobil piyasasında yeni bir dönem başlatabilir ve diğer markaları da benzer projelere yönlendirebilir. 2023 yılında başlayacak olan projenin, otomobilseverler tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.