Pınar Altuğ'dan 'Köylü Kadın' açıklaması: "Durup dururken..."

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. "Bu tipi müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden," diyen Altuğ, "Köylü kadını oynamam" şeklinde yorumlanan sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalara yanıt, önceki gün katıldığı bir davette Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili net bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti:

"Durup dururken böyle açıklamalar yapacak kadar delirmedim. Biraz mantıklı davranmak lazım. Bu surat doğal görünmeyeceği için söylemiştim. Güzellikle-çirkinlikle ilgili bir şey değil," dedi.

Ünlü oyuncunun sözleri, sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken Altuğ'un açıklamasının ardından tartışmalar bir nebze de olsa yatıştı. Oyuncunun bu açıklamasını destekleyen hayranları, onun samimiyetine vurgu yaparken, bazı kesimler ise ifadelerini daha dikkatli seçmesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.

Pınar Altuğ'un "köylü kadın" polemiği hakkında yaptığı açıklama, hem medyada hem de sosyal medya platformlarında konuşulmaya devam ediyor.